Ontwikkelaar RaceWard Studio werkt momenteel aan de game RiMS Racing, die op 19 augustus zal verschijnen voor verschillende platformen. Uiteraard vallen de PlayStation 4 en 5 hier ook onder en na enige tijd van stilte krijgen we nu weer wat te zien. Uitgever Nacon heeft namelijk nieuwe gameplaybeelden van de racer online gezet.

Het betreft een video van vier minuten waarin gereden wordt op het iconische Japanse circuit Suzuka. Check de beelden hieronder en krijg een goede indruk van RiMS Racing. Dat is overigens niet het enige, want Nacon zal op dinsdag 6 juli tijdens NACON Connect meer informatie bekendmaken.

Het Suzuka Circuit ligt in de buurt van de stad Nagoya en is bij racingfans bekend om zijn ongebruikelijke 8-vorm. In de video zien spelers de Kawasaki Ninja ZX-10RR 2019 over de baan scheuren. Deze motorfiets, een van de snelste ter wereld, heeft een buitengewoon hoge power-naar-gewicht-ratio die het mogelijk maakt om snelheden tot 300 km/u te halen.