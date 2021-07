Op 22 juli organiseert Electronic Arts een showcase onder de noemer EA Play Live, zoals we eerder al lieten weten. Naarmate het evenement dichterbij komt worden er nieuwe details gedeeld en zo leren we nu dat de totale showcase 40 minuten lang zal zijn.

Tijdens deze show mogen we meer verwachten omtrent Battlefield 2042. Ook Apex Legends zal voorbij komen, maar als je hoopt op de nieuwe Dragon Age, dan hebben we minder goed nieuws. BioWare zal niet aanwezig zijn, dus van die ontwikkelaar zullen we niets gaan horen. Verder valt natuurlijk een aankondiging rondom Dead Space te verwachten, gezien de geruchten zich opstapelen.

Rondom EA Play Live zullen er verschillende ‘EA Play Live Spotlights’ zijn, wat een reeks van aparte video’s/panels is waarin ontwikkelaars wat dieper ingaan op de projecten waar ze nu aan werken. De focus van de daadwerkelijke show ligt vooral op titels die binnen een aanzienlijke tijd uitkomen.