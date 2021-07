Na een aantal geruchten duurde het niet lang voordat Sony Ghost of Tsushima: Director’s Cut aankondigde: een vernieuwde uitgave van de game die – naast talloze PlayStation 5-gerichte updates – een volledig nieuwe regio met zich meebrengt. Voor bestaande eigenaren van de game zijn er een aantal opties om te upgraden voor een verlaagde prijs.

Nu lijkt Sony’s Hermen Hulst op Twitter te hinten dat dit mogelijk niet de laatste Director’s Cut-editie van een geliefde game is. De Nederlander reageert op de aankondiging van Ghost of Tsushima en zegt dat het één van zijn favoriete werelden is om te verkennen. Daarna geeft hij aan dat Director’s Cut releases zoals deze meer content aanbieden én beter gebruik zullen maken van de hardware van de PlayStation 5.

Het interessante aan deze opmerking is dat Hulst het heeft over meerdere releases en dat het dus niet slechts bij één blijft. Het is dus goed mogelijk dat er meer van dit soort edities in de pijplijn zitten en dat het hoofd van PlayStation Studios hier zijn mond voorbij heeft gepraat. Tenzij hij refereerde aan de Director’s Cut van Death Stranding, maar dat is geen exclusieve titel voor de PlayStation. Deze game is immers ook op pc verkrijgbaar.

One of my favorite open worlds to explore, now with even more to see and do on a whole new island. Our Director's Cut releases will all offer new content, and on PS5, will leverage the hardware's advanced features. https://t.co/sLLr1h56dR

— Hermen Hulst (@hermenhulst) July 1, 2021