Afgelopen week is de gratis upgrade voor DOOM Eternal verschenen en zodoende zou je zeggen dat id Software zo onderhand klaar is met de razendsnelle shooter. Niks is minder waar, want op Twitter heeft Marty Stratton aangegeven dat er een nieuwe Horde Mode onderweg is naar DOOM Eternal.

Helaas geeft Stratton in dezelfde update aan dat de eerder aangekondigde Invasion Mode niet meer zal verschijnen, omdat er tijdens de ontwikkeling complicaties waren vanwege het thuiswerken door het coronavirus. Ten slotte zegt Stratton dat er plannen zijn om de Battlemode aan te passen naar een meer competitiegerichte structuur, naast een compleet nieuw level en updates die de balans intact moeten houden.

De producent kon nog geen concrete datum geven voor wanneer deze update moet verschijnen, maar id Software verwacht wel dat ze meer informatie kunnen delen tijdens QuakeCon, wat in augustus plaatsvindt.