Dat waren nog eens tijden: een disc in je trouwe PlayStation 1 stoppen en maar hopen dat hij voorbij het opstartscherm kwam. Dat betekende immers dat de game succesvol geladen was en dat het plezier kon beginnen.

De beelden en geluiden staan bij vele fans in het geheugen gegrift, maar er lijkt meer achter dat illustere scherm verstopt te zitten dan we hadden gedacht. Het PlayStation logo zoals je dat ziet in de afbeelding hierboven is namelijk geen afbeelding, maar een 3D model dat gerenderd wordt bij het opstarten.

De start-up error – die Fearful Harmony heet – komt voor wanneer je bijvoorbeeld een niet-PlayStation disc in je console stopt en het systeem de data op het schijfje interpreteert als machine code. In eerste instantie verschijnt het beroemde logo wel, maar na verloop van tijd verdwijnt het weer omdat de console niet kan vaststellen dat het een officiële disc is.

Een aantal gebruikers op Twitter zijn er – met wat graafwerk – achter gekomen dat het logo dus een 3D model is en hebben de onderstaande afbeelding en video geplaatst.