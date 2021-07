Na jaren van stilte, kregen we dit jaar dan eindelijk het verlossende nieuws dat Dying Light 2 eraan zit te komen. De game verschijnt binnen enkele maanden en intussen heeft de hypetrein het station officieel verlaten. Om die trein nog wat sneller te doen rijden, zijn er inmiddels twee nieuwe video’s online gezet, die inzoomen op de vijanden die je op je pad zal tegenkomen.

De eerste video is een gameplay trailer waarin de protagonist Aiden door verschillende locaties rent en hierbij uiteraard gezelschap krijgt van enkele griezels. De tweede video is dan een (vrij lange) bespreking van de verschillende Infected die in de stad ronddwalen. Net zoals in de eerste game, krijg je immers heel wat gevarieerde vijanden op je bord. Bekijk beide video’s hieronder.

Dying Light 2 verschijnt op 7 december voor de PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One en pc.