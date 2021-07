Raceliefhebbers opgelet, want The Crew 2 is hier met erg leuk nieuws. Als je deze prima racer nog niet uitgetest zou hebben, dan krijg je daar binnenkort de perfecte mogelijkheid toe. Ubisoft heeft namelijk aangekondigd dat iedereen op PS4, Xbox One en pc de game gratis zal kunnen spelen van 8 tot 12 juli. Je krijgt toegang tot alles wat de game te bieden heeft en alle vooruitgang die je maakt, wordt bijgehouden indien je beslist de game aan te schaffen.

De fun houdt niet op, want momenteel kan je de game voor slechts €9.99 aanschaffen in de PlayStation Store, wat een korting van 80% is. Meer weten over The Crew 2? Lees dan hier onze review na.