Alhoewel eerder werd meegedeeld dat Praey For The Gods in april zou uitkomen, is dat dus jammer genoeg niet gebeurd. Volgens een bericht van de ontwikkelaar was dit te wijten aan een ‘onverwacht noodgeval’ binnen de familie van de makers. Deze actiegame, die duidelijk geïnspireerd werd door Shadow of the Colossus, is al even uit in early access vorm op de pc, maar een consoleversie laat momenteel wat op zich wachten.

De game is echter nog steeds in de maak en die consoleversie komt er zeker:

“We also want to assure you that the v1.0 version of the game is still coming to consoles and Steam. When we’re ready we’ll be back with better news as this is certainly not the type of update we were expecting to share.”

De game heeft inmiddels een rating gekregen in Taiwan voor de PS4, PS5, Xbox One en pc. Dit betekent hopelijk dat we snel meer concrete info zullen krijgen over de release.