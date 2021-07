Op Twitter laat ontwikkelaar NetherRealm Studios weten dat Mortal Kombat 11 geen nieuwe DLC meer krijgt. Na twee jaar ondersteuning is het genoeg geweest en richt de studio zich op nieuwe projecten. Volgens een hardnekkig gerucht werkt NetherRealm Studios aan een fighter met Marvelpersonages, maar of dat waar is valt nog te bezien. De ontwikkelaar liet wel weten aan andere projecten buiten Mortal Kombat en Injustice om te werken.

“NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end.”