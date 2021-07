Alhoewel we nog steeds aan het wachten zijn op ‘House of Ashes’, het derde deel in de ‘The Dark Pictures Anthology’, kunnen we nu waarschijnlijk al een eerste glimp opvangen van het vierde deel in de reeks. Er is namelijk een handelsmerk aangevraagd dat het logo van de franchise draagt. De ondertitel is in dit geval ‘The Devil In Me’.

Het lijkt officieel, maar uiteraard hebben we nog geen officiële bevestiging gekregen. Hoogst waarschijnlijk krijgen we een eerste teaser van deze game te zien aan het einde van House of Ashes, zoals ook House of Ashes werd aangekondigd aan het einde van Little Hope. Waar we wel zeker van zijn is dat House of Ashes later dit jaar verschijnt op 22 oktober.