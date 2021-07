Na het verschijnen van de prima DLC-episode INTERmission, kunnen we weer reikhalzend beginnen te verlangen naar de release van Final Fantasy VII Remake Part 2. Na het einde van deel 1 zou je voor minder enthousiast worden om te weten te komen hoe het avontuur van Cloud en co. zich zal verderzetten. Deel 2 is momenteel in de maak en volgens een recent interview met regisseur Naoki Hamaguchi zal INTERmission een bepaalde invloed uitoefenen op deel 2.

INTERmission introduceerde namelijk enkele nieuwe features, waarvan vooral de erg dynamische combat in het oog springt. Denk hierbij aan de flitsende combo moves tussen Yuffie en Sonon, want deze moves zullen hoogst waarschijnlijk op één of andere manier gebruikt worden in het volgende deel:

“Additionally, with ‘Intermission,’ there’s another element introduced: combo movies where Yuffie and Sonon team up … which makes for a different feel in battle strategy. I would like to leverage these, including other elements we tried out in ‘Intermission,’ in our next story.”

Jammer genoeg nog steeds geen nieuws over wanneer we Part 2 voor het eerst zullen zien, maar we wachten geduldig af.