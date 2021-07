De terugkeer van System Shock heeft lang op zich laten wachten, maar normaal gezien komt er binnenkort een eind aan die lange wachtperiode. De remake van System Shock verschijnt deze zomer en om ons nog wat warm te maken, heeft Nightdive Studios een video van zeven minuten met nieuwe gameplay online gezet.

Als we mogen voortgaan op alles wat we nu al van de game hebben gezien, dan kunnen we wel stellen dat het er prima uitziet. De atmosfeer lijkt opnieuw een schot in de roos te zijn, maar de vraag blijft natuurlijk of deze remake het origineel zal kunnen evenaren. Hopelijk weten we eindelijk het antwoord op die vraag in de loop van de komende zomer. Momenteel staat er al een demo online op verschillende pc-platformen voor degenen die de game eens willen testen.

Bekijk de nieuwe video hieronder.