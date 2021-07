Er is een nieuwe patch voor The Last of Us: Part II uitgebracht. De update brengt de game naar versie 1.09 en is slechts 96 MB groot. Normaliter krijgen we een aankondiging met wat de patch doet, maar de release is ditmaal stilletjes verlopen. Onze collega’s hebben inmiddels uitgevogeld dat er een probleem met de in-game tijd, dat alleen voorkwam als je de game in 60 fps speelt, wordt opgelost.

Het lijkt dus eerder op een hotfix voor de vorige ‘perfomance patch‘, die het spelen in 60 fps mogelijk heeft gemaakt op de PlayStation 5. Ondertussen is de TV-reeks van The Last of Us reeds officieel in productie bij HBO en ligt er een verhaalidee klaar voor The Last of Us: Part III. Daarnaast wordt er ook aan een remake van The Last of Us gewerkt en er komt nog een multiplayergedeelte van The Last of Us: Part II die het ‘wachten waard’ gaat zijn. Bij Sony denken ze waarschijnlijk dat je het ijzer moet smeden als het heet is.