In een interview met de Finse publicatie Yle laat Housemarque-topman Ilari Kuittinen weten dat Sony niet de enige met interesse in de studio was. De ontwikkelaar heeft meerdere aanbiedingen afgewezen. Uiteraard werd naar de geïnteresseerde partijen gevraagd en hoewel Kuittinen geen namen wilde noemen, refereerde hij wel naar grote partijen uit China, Zweden en de Verenigde Staten. Volgens de topman voelt het ‘onwerkelijk’ en ‘speciaal’ dat er zoveel interesse is.

Uiteindelijk is er voor Sony gekozen. Beide partijen werken al heel lang samen, maar dat gaf blijkbaar toch niet de doorslag. Kuittinen geeft aan dat Sony vooral geïnteresseerd was omdat de studio dingen deed die andere niet deden. Juist die originaliteit en vrijheid van de studio was de insteek voor de overname. Het werd heel duidelijk gemaakt dat Sony niet opzoek was naar een studio die games volgens een opgelegde formule gaat maken. Housemarque’s volgende project draait in ieder geval om strakke gameplay en hoopt Returnal voorbij te streven.