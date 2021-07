De bekende ontwikkelaar Japan Studio onderging eerder dit jaar een reorganisatie, waarna veel verschillende personen bij de ontwikkelaar vertrokken. In de tussentijd werd Team Asobi, bekend van de Astro Bot games, juist verstevigd en nu lijkt de gehele reorganisatie te zijn afgerond.

Dit blijkt uit een aanpassing op de officiële PlayStation website waar de verschillende studio’s van Sony aangegeven staan. Daar stond recent nog Japan Studio, maar dat is nu aangepast naar Team Asobi wat aangeeft dat de voormalige studio nu definitief verleden tijd is.

Team Asobi is de nieuwe ontwikkelaar en die zal aan nieuwe projecten gaan werken. Wat ze momenteel in ontwikkeling hebben is nog niet bekend.