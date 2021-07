Recent werd de game Crash Drive 3 aangekondigd voor onder andere de PlayStation 5 en nu de release van de game daar is, hebben we een leuke actie. In samenwerking met ontwikkelaar M2H mogen we namelijk drie keer een exemplaar van deze game voor de PlayStation 5 weggeven.

Het betreft een downloadcode die je toegang tot de gehele game geeft en om een goede indruk van Crash Drive 3 te krijgen, check je de onderstaande trailer. Om kans te maken op een code waarmee je de game kunt downloaden, dien je het volgende te doen:

Opdracht: Vertel ons waarom wij jou een code moeten sturen!

Stuur ons een mailtje en volg daarbij de onderstaande stappen. Zet in dat mailtje jouw reden waarom we je Crash Drive 3 moeten toesturen en wellicht kan je binnenkort ook gaan racen! We geven de game drie keer weg.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Crash Drive 3' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en M2H zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 15 juli 2021. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door M2H.