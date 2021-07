De nieuwste telg in de Pro Evolution Soccer franchise is mogelijk een free-to-play game. Dit laat journalist Andy Robinson van VGC weten in de nieuwe Off the Record-podcast en indien dat klopt, dan is dat een aardige verschuiving voor de franchise, waar je in het verleden per nieuw deel de hoofdprijs moest aftikken.

Volgens Robinson zal de free-to-play game nog voor het einde van het jaar verschijnen en behoorlijk anders zijn dan we van de serie gewend zijn. Dit nieuws volgt nadat Konami laatst al een speelbare beta van de nieuwe footie in de PlayStation Store geplaatst heeft.

Gezien dat een vrij ongebruikelijke move was, waarbij de titel ‘Pro Evolution Soccer’ ook niet genoemd werd, lijkt het plausibel wat Robinson zegt over wat Konami met de franchise van plan is. Toch zullen we nog een officiële aankondiging af moeten wachten vooraleer we meer concreet weten hoe of wat.