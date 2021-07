Al meermaals zijn we onder de indruk geraakt van wat mensen in Dreams maken en daar lijkt geen einde aan te komen. Een nieuwe creatie in de game van Media Molecule is namelijk van een zeer hoogstaand niveau en het betreft een Ratchet & Clank game.

Hoewel het niet zo mooi oogt als Ratchet & Clank: Rift Apart, wat niet zo gek is gezien Dreams een PS4-game is, heeft het voor de rest wel dezelfde look & feel. Zelfs de animaties lijken zeer goed en dat maakt het tot een indrukwekkende creatie.

Bekijk het resultaat hieronder.