Bloober Team is op het moment bezig met de PlayStation 5-versie van The Medium en ondertussen zijn zij ook een samenwerking aangegaan met Konami. De ontwikkelaar lijkt het dus druk genoeg te hebben, maar ze hebben nog meer in de pijplijn zitten.

Dankzij de website van Creative Europe weten we dat Bloober Team financiële steun heeft gekregen voor drie onaangekondigde games. Een daarvan is een nieuw deel in een bestaande serie, namelijk Layers of Fear. Het derde deel gaat nu nog onder de codenaam H2O door het leven en belooft een emotionele achtbaan te worden met een ijzersterk verhaal.

De werktitel voor de tweede onaangekondigde titel is ‘Black‘. Dit spel speelt zich af in de Middeleeuwen en daar vecht je tegen buitenaardse wezens. De game richt zich hoofdzakelijk op stealth en survival, maar je zal af en toe ook moeten knokken. Morele keuzes zorgen voor meerdere eindes.

Het laatste project waar Bloober Team geld voor gekregen heeft, heeft als werktitel ‘Dum Spiro‘. Je speelt hier als Pools jongetje in de Tweede Wereldoorlog, die zijn zus probeert te redden. Ook hier staat het verhaal voorop en de beslissingen die je maakt hebben grote gevolgen.