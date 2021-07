Nu de E3 en de bijbehorende drukte achter ons ligt, zijn het andere uitgevers die hun moment pakken. Richting het einde van de maand mogen we natuurlijk EA Play Live aanschouwen en vandaag is het uitgever Nacon die een showcase organiseert.

Het betreft hier het zogeheten ‘Nacon Connect’ evenement dat vanavond om 19.00 uur van start gaat. Vanzelfsprekend kun je de showcase hieronder bekijken, waarin de uitgever updates zal delen omtrent diverse aankomende titels. Denk aan The Lord of the Rings: Gollum, Test Drive Unlimited: Solar Crown en meer.

Niet in staat de showcase live te volgen? We zullen alle belangrijke nieuwtjes ook apart plaatsen, zodat je alles later nog eens terug kunt kijken.