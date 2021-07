De volgende telg in de Grand Theft Auto franchise laat nog lang op zich wachten. Dit konden we vorige week al melden nadat bekend leaker Tom Henderson het een en ander aan informatie over Grand Theft Auto VI deelde in een nieuwe video. Toen gaf hij ook aan dat de game niet voor het einde van 2024 zal verschijnen. Sterker nog, mogelijk wordt het zelfs pas eind 2025.

Jason Schreier, bekend journalist van Bloomberg met veel lijntjes in de industrie, heeft nu op Twitter aangegeven dat alles wat Tom Henderson in zijn video gedeeld heeft, aansluit op wat hij zelf ook gehoord heeft in de industrie. Daarmee zijn er twee aparte figuren die van elkaar het nieuws kunnen bevestigen, wat het dus iets meer waarde geeft.

Tegelijkertijd is het altijd koffiedik kijken met de games van Rockstar, aangezien er weinig tot geen informatie lekt. En wat er dan op straat ligt… daarvan is het nog maar de vraag of het klopt. Maar lang verhaal kort: we horen wederom dat het nog lang zal duren, dus je zult je de komende jaren nog met GTA V moeten vermaken.