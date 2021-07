Sony heeft vorige week zowel Housemarque als Nixxes gekocht en alle geruchten wijzen nu in de richting van Bluepoint Games. Dit naar aanleiding van een onhandige tweet van Sony PlayStation Japan, wat door de ontwikkelaar in kwestie tegengesproken wordt. Nu duikt er een nieuw bericht op en dat van industrie insider Nick Shpeshal, die impliceert dat de studio al gekocht is.

Er gaan al even geruchten dat Sony van plan is om deze maand een evenement te organiseren. Dit evenement zou dan in het teken staan van verschillende games. Tot op heden is er echter niets aangekondigd, maar volgens Shpeshal behoort de aankoop van Bluepoint Games tot een van de aankondigingen.

Het was de bedoeling dat deze aankoop als ‘verrassingsaankondiging’ gedaan zou worden tijdens het aanstaande evenement. Die verrassing is echter in het water gevallen door de fout van Sony Japan. Het enige wat nu eigenlijk nog resteert is het wereldkundig maken van dit nieuws.

“I’m not sure how much is gonna leak from Sony’s show. I know there’s one big surprise that hasn’t yet and hopefully for those who don’t like to be spoiled, it stays that way.”

“So it seems Sony Japan Twitter already spoiled this surprise? Because I was just now told the surprise was Bluepoint being acquired”