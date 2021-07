Vorige week konden we melden dat de nieuwe Call of Duty onder codenaam ‘Slipstream’ op Battle.net was verschenen. Dit zou een developer build zijn voor testdoeleinden, maar nu duikt min of meer diezelfde build ook op op het PlayStation Network.

Dit laat PlayStation Game Size weten, die daarbij aangeeft dat het om de nieuwe Call of Duty gaat. Sterker nog, Slipstream heeft dezelfde afbeelding en naam als op Battle.net én het zou hier een alpha versie van de game betreffen. Gezien er in het verleden weleens een alpha/beta is gehouden voor de nieuwe Call of Duty, kan het zijn dat Activision en Sledgehammer dezelfde route volgen.

Het is ook een vrij fors bestand, want de totale omvang is 35.322GB. De nieuwe Call of Duty moet officieel nog aangekondigd worden, maar gezien er wat op de achtergrond gaande is, lijkt dat niet heel lang meer te gaan duren. Dit nieuwe deel zou de Tweede Wereldoorlog als setting gebruiken, zo geven meerdere geruchten aan.