Twee populaire maps uit de Black Ops-serie lijken zich een weg te vinden naar Call of Duty: Black Ops Cold War. Deze zullen volgens CallofDutyHope als remaster verschijnen met een update later dit jaar.

Het lijkt er de laatste tijd op dat er steeds meer leakers doelgericht zoeken naar alles wat met Call of Duty te maken heeft. Zo schijnt op korte termijn de remaster van de campagne van Modern Warfare 3 uit te komen en er zijn ook nieuwe details over de nieuwe Call of Duty bekend. Nu wordt er mogelijke informatie over nieuwe maps gedeeld.

Volgens de bekende leaker zullen ‘Slums’ en ‘Plaza’ geremastered worden voor Black Ops Cold War. Deze moeten dan in seizoen 5 of 6 beschikbaar worden gesteld. Het is mogelijk dat daar nog andere oude bekende bijkomen, zoals Jungle, Summit en Firing Range. Alleen heeft hij daar zelf nog niets over gehoord.