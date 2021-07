Dat Beyond Good and Evil 2 al ontzettend lang in ontwikkeling is, mag geen verrassing meer zijn. Officieel dateert het eerste nieuws over de game al uit 2010 en in 2011 liet Ubisoft al weten dat deze game niet op de huidige generatie consoles destijds uit zou gaan komen. En het begint er heel hard op te lijken dat ook de generatie die daarop volgde niet haalbaar zal zijn.

Zo lazen we kort geleden dat de ontwikkeling van Beyond Good and Evil 2 nog in een zeer vroeg stadium verkeert, maar dat er wel gestaag progressie geboekt wordt. Het nieuws dat dezelfde ontwikkelaar ook bezig is met een tweede, nog onaangekondigde game, verklaart misschien het feit dat we nog steeds niets concreets aan informatie hebben over de eerdergenoemde titel. Dit bleek na een update op LinkedIn, waarbij de ontwikkelaar mensen zoekt om de helpende hand te bieden aan het team voor beide games.

Helaas is niet duidelijk geworden waar de ontwikkelaar nog meer aan werkt.