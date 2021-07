Afgelopen mei werd de PlayStation 4 versie van Shadow Warrior 3 officieel aangekondigd. Het is nog niet duidelijk of er een native PlayStation 5 variant in de pijplijn zit, maar zelfs als je de last-gen versie van de game in je PlayStation 5 schuift, zul je kunnen genieten van een paar extra foefjes.

Zo kan de game gebruikmaken van de snelle SSD in Sony’s witte console én Shadow Warrior 3 zal draaien op een hogere resolutie en met betere framerates. Game director Kuba Opon vertelt verder aan PLAY Magazine dat er een compleet nieuwe set aan finishers aanwezig zal zijn in Shadow Warrior 3 om het gehak, geknal en het massale bloedvergieten wat af te wisselen.

‘The game will take advantage of the speeds that come with SSD drives, the game itself will run at a higher resolution, and players will see an improvement in frame rates.

To our traditional set of blood, gibs and guts, precise and clean katana slashes, bullet holes, and crushing opponents we added a whole set of finishers, which are completely new to our series.’