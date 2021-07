Rockstar is zonder twijfel één van de grootste studio’s ter wereld, met meer dan duizend ontwikkelaars die aan hun games werken. Zo hebben er naar verluidt ongeveer drieduizend mensen aan hun laatste game gewerkt: Red Dead Redemption 2, een enorm aantal dus.

Lang niet al die mensen werken echter direct bij Rockstar, zoals Dynamixyz, die verantwoordelijk waren voor onder andere de gezichtsanimaties achter de enorme cowboy game. De studio was eerst onafhankelijk, maar het moederbedrijf van Rockstar – Take-Two Interactive – heeft bekendgemaakt dat zij Dynamixyz hebben overgenomen.

Zodoende zullen de talenten onder de hoede staan van Take-Two en kunnen ze verdere ondersteuning bieden aan studio’s zoals Rockstar en 2K Games, waar ze eerder mee hebben samengewerkt voor bijvoorbeeld NBA 2K21. CEO Gaspard Breton is erg in zijn nopjes over de overname en het bedrijf heeft er enorm veel zin in om onderdeel te zijn van de Take-Two familie.

‘Dynamixyz is very excited to join the Take-Two family and become an exclusive partner to their immensely talented studios and teams around the world. Having worked with Rockstar Games and 2K, we know firsthand Take-Two’s commitment to creative excellence and welcome the opportunity to leverage our tools and technology to help them to achieve that goal and to captivate and engage audiences further.’