De fans van de Tales of-games worden de laatste tijd wel enorm verwend. We krijgen elke week wat gameplay van Tales of Arise voorgeschoteld en ditmaal is het helemaal raak in verband met het 25-jarige bestaan van de franchise.

Uitgever Bandai Namco heeft om dit te vieren niet één, niet twee, maar drie nieuwe video’s vrijgegeven! Zo krijgen we de intro video van de game te zien en vooral te horen, want de themamuziek ‘Hibana’ blijft zeker wel hangen. Daarnaast wordt de sfeer nog wat aangevuld met een speciale video voor het 25-jarige bestaan van de franchise, waarin alle openingsvideo’s nog eens terugkomen. En alsof dat nog niet genoeg was, verblijdt de derde video ons met een hele hoop nieuwe gameplay.

Alle video’s check je hieronder!