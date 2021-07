Vanaf vandaag kun je de nieuwste patch voor Marvel’s Avengers downloaden. Deze patch voegt in principe niets toe, maar zorgt wel voor een betere speelervaring door een aantal bugfixes door te voeren.

Er werd tijdens een recente livestream van Crystal Dynamics volop geteased over de nieuwe update waarin Black Panther centraal staat. We hoopten op wat meer info over de ‘War for Wakanda’ DLC, een gratis uitbreiding die gepland staat voor release in augustus, maar dat bleef helaas uit. Tijdens diezelfde livestream werd ook de terugkeer van het Black Widow Red Room Takeover event bekend, wat vanaf morgen tot aan 22 juli weer in de game te vinden zal zijn. Hoe laat het event precies live gaat, is niet bekend.

Wat we wel weten is wat de meest recente patch aanpakt qua bugs en een samenvatting hiervan hebben we hieronder geplaatst, met dank aan Reddit gebruiker Billyb311.

Provide a fix for the Vault onboarding mission

Change Captain America’s MCU skin shield to be repositioned on his back so the star is upright

Remove the defence buff in between missions

Make it so the Scientist Supreme boss can’t be shrunk anymore for the instant kill

Dezelfde Reddit gebruiker laat ons ook weten dat we – als het goed is – volgende week meer te horen krijgen over de gratis ‘War for Wakanda’ DLC. Vingers gekruist, dus!