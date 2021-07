Het hing al even in de lucht, maar de aankondiging is nu daadwerkelijk gedaan. Er wordt een nieuwe State of Play uitzending door Sony georganiseerd en wel aanstaande donderdagavond. Zoals gebruikelijk zal dit weer om 23.00 uur ’s avonds plaatsvinden.

De totale showcase duurt deze keer 30 minuten, waarvan 9 minuten qua aandacht uitgaat naar Deathloop. Meer over die game lees je in onze preview. Het ziet er naar uit dat Deathloop ook de belangrijkste game in de showcase is, aangezien de rest van de tijd gericht is op third-party titels en indies.

Sony geeft tot slot nog aan dat we niets hoeven te verwachten omtrent God of War, Horizon: Forbidden West of de next-gen PlayStation VR.