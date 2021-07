Niets in het leven is voor eeuwig en PSX-Sense is daar helaas geen uitzondering op. Het is dan ook best moeilijk om dit bericht te typen, want we gaan afscheid nemen van een platform dat ons heel veel moois heeft gebracht. Het afscheid is niet definitief, maar wel ingrijpend. Ruim 13 jaar geleden begonnen we met PS3-Sense als forum en inmiddels zijn we een volwaardige gaming website geworden die dagelijks wordt gelezen door velen.

Zoals jullie weten richten we ons met PSX-Sense volledig op het merk PlayStation en nagenoeg alles wat hiermee te maken heeft. Dit zijn we destijds gaan doen vanwege prachtige herinneringen die we hebben gemaakt met de PlayStation 2. In onze kinderjaren hebben we volop van PlayStation en de consoles genoten en bij de komst van de PS3 waren we (Roy en Lennard) oud genoeg om er daadwerkelijk over te kunnen gaan schrijven. Beiden deden we dit eerst bij een andere site (PS3-Sense en PS3Focus) en later hebben we de handen ineengeslagen om dit te combineren tot één platform dat alles over PlayStation meldt.

Dit combineren had alles te maken met het feit dat de PS Vita op den duur uitkwam en we ons niet meer wilden beperken tot de PS3. Nu is de PS Vita helaas niet geworden wat het had moeten zijn, maar we konden nu wel met een gerust hart overstappen naar de PS4 en nu uiteindelijk ook de PS5. Deze stap was dus belangrijk, maar het klein houden van je focus wordt op den duur een probleem als je wilt groeien. Vandaag staan we opnieuw op het punt om over te steken, gaming is in de afgelopen 13 jaar ingrijpend veranderd en tegenwoordig denken we steeds minder in platformen en meer over gaming als een algemeen begrip.

Plots zijn er definities zoals cross-play, game pass, cloud gaming, cross-gen en nog veel meer belangrijke veranderingen en verbeteringen in de gaming wereld. Andere platformen doen hele mooie dingen en de gamer in ons kijkt hier toch soms met een schuin en verliefd oog naar. Dit heeft ons dan ook doen besluiten dat we ons niet langer willen beperken tot enkel en alleen PlayStation, maar dat we graag gaming in zijn geheel willen gaan coveren.

We snappen dat dit voor sommigen van jullie wellicht als donderslag bij heldere hemel komt, maar we hebben als redactie al lange tijd het gevoel dat we ons plafond bereikt hebben. We willen over nieuwe dingen schrijven, terwijl we het oude wat we kennen trouw blijven. Het is belangrijk om te doen waar je gelukkig van wordt en wij als PSX-Sense redactie willen heel graag over gaming in combinatie met Nintendo, Xbox, pc en mobile gaan schrijven. Dit blijven we op dezelfde manier doen als nu, met dezelfde website, maar dan wel met een andere naam, ander kleurtje en op termijn wat nieuwe gezichten.

We hebben met PSX-Sense ons werk als het ware voltooid, we zijn de grootste PlayStation community van de Benelux en hebben hier ontzettend van genoten. We kennen dit kunstje en willen nu onze horizon gaan verbreden. We hopen jullie op onze ‘nieuwe’ website ook weer te mogen verwelkomen. Vanaf 1 augustus houdt PSX-Sense op met bestaan en linkt het door naar de nieuwe website. Alle gegevens zullen behouden blijven, je kunt dus gewoon met je huidige account inloggen en alle artikelen die we gepubliceerd hebben, blijven ook gewoon bereikbaar.

Mochten jullie vragen hebben of dit avontuur samen met ons op een redactionele manier willen beleven, stuur dan vooral een mailtje naar [email protected]