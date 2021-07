De voetballer Marcus Rashford staat ook buiten de lijnen bekend als een fijne jongeman. De jonge Brit besteedt een significant deel van zijn tijd aan liefdadigheid en goede doelen én hij weet ook anderen te inspireren om zich meer in te zetten voor hun medemens.

Zo ook de jonge Jacob, die woont in de Merseyside regio in Engeland. Deze 9-jarige goedzak heeft de afgelopen tijd gevochten tegen armoede onder kinderen door te rennen voor de stichting Fare Share. De goede daden bleven niet onopgemerkt, en Marcus Rashford besloot om Jacob te belonen met een geschenk.

Het cadeau in kwestie is niks minder dan een nagelnieuwe PlayStation 5 en een kopie van PES 2021. Rashford zegt daarnaast in de bijgevoegde brief dat hij trots is op het werk dat Jacob verricht en dat hij hoopt dat de console hem eraan helpt te herinneren hoe fijn het is om anderen te helpen.