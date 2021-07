Sinds gisteren is er een PlayStation 5-versie beschikbaar van A Plague Tale: Innocence en PS Plus-abonnees kunnen deze game direct downloaden. Was je nog met de PS4-versie bezig en wil je je savegame gebruiken om verder te gaan op de PS5, dan is dat mogelijk. Maar het vraagt wel wat extra werk.

Het is te hopen dat je A Plague Tale: Innocence voor de PlayStation 4 nog op je harde schijf hebt staan, want je hebt deze nodig om je savegame over te zetten. Je moet namelijk eerst deze versie updaten. Pas dan is het mogelijk om je savegame over te zetten naar de PS5-versie.

In ander nieuws heeft de ontwikkelaar aangekondigd dat de PS5-versie van de game ook fysiek zal verschijnen. Daar zullen we nog even op moeten wachten, want die release staat gepland voor 19 oktober.