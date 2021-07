We zullen tot begin 2022 moeten wachten voordat Elden Ring daadwerkelijk verschijnt, maar dat weerhoudt Bandai Namco er niet van om ons ondertussen lekker te maken met een aantal nieuwe details. De uitgever heeft namelijk de pagina voor de RPG een update gegeven en zodoende is er weer wat info vrijgekomen.

De informatie op de pagina gaat met name om de combat in Elden Ring. Er zijn legio mogelijkheden om de verschillende encounters aan te gaan, zo kun je ervoor kiezen om je vol op de frontale aanval te richten, of juist weer voor een sluipende aanpak gaan. Bandai Namco vermeldt hierbij dat je tevens de omgevingen, het weer en de tijd van de dag in je voordeel kunt gebruiken.

Verder lijkt magie ook zijn entree te maken, en kun zogeheten ‘spirits’ oproepen om je te helpen. Ten slotte lijkt men tussen neus en lippen door de aanwezigheid van coöp te bevestigen, gezien de tekst expliciet vermeldt dat je een andere ‘Tarnished’ kunt oproepen om aan je zijde te vechten.

Elden Ring is vanaf 21 januari 2021 verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One|Series consoles en pc.