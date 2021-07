Je zou haast denken dat games door middel van betere compressietechnieken juist wat meer op de ruimte kunnen besparen. De Call of Duty-games hebben al wat langer het probleem dat ze immens groot kunnen worden, maar Call of Duty: Black Ops Cold War gaat misschien wel iets té ver met het opslurpen van je SSD.

De gebruiker switchondem deelde op Reddit namelijk een afbeelding, waarin te zien is dat een volledige installatie van Black Ops Cold War ongeveer 220GB van je harde schijf in beslag neemt. Dat is bijna een derde van de volledige SSD van de PlayStation 5 en is meer dan Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart en Demon’s Souls gecombineerd.

Activision heeft al eens eerder beloofd dat ze zouden kijken naar de grootte van hun Call of Duty titels, maar ze lijken nog niet de daad bij het woord te kunnen voegen. Ze hebben het wel mogelijk gemaakt om een aantal losse onderdelen – zoals de campagne – te verwijderen als je die niet meer speelt.