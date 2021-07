Fall Guys begint binnenkort met een vijfde seizoen en het ziet ernaar uit dat er voor de gelegenheid belangrijk volk op bezoek komt. Via een nieuwe video komen we namelijk te weten dat verschillende figuren uit andere franchises naar Fall Guys zullen komen, dit in de vorm van nieuwe kostuums.

We zien hier eerst en vooral PlayStation mascottes Ratchet & Clank, Astro en Sackboy opduiken. Daarnaast zien we ook Kena uit Kena: Bridge op Spirits én het hoofdpersonage van Spelunky. Fall Guys seizoen 5 gaat normaal gezien in de loop van juli van start, maar een officiële begindatum is momenteel nog niet bekend. Je kan wel de onderstaande video al bekijken om de nieuwste kostuums te aanschouwen.