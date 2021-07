Een maandje geleden kwam Guilty Gear -Strive- uit, de volgende game in één van de meest succesvolle franchises binnen vechtspellen. De kwaliteit was opnieuw fantastisch en ook wij waren fan in onze review, maar dit wil niet zeggen dat alles perfect was. Vele fans missen namelijk een feature, die vandaag de dag toch wel belangrijk is: cross-play.

Momenteel is er geen connectie (mogelijk) tussen spelers op de PlayStation en die op de pc, wat uiteraard wel jammer is. Een recent interview met de studio achter de game doet ons echter hopen. Wanneer wordt gevraagd of cross-play een dingetje zou kunnen worden, werd het volgende geantwoord:

“Of course, we are always striving to accomplish this, and we are going through the verification processes for it. But there are still many practical issues like schedules and the running costs of matching servers. It will take a little more time before we can make a concrete announcement.”