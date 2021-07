The King of Fighters XV liet zich de voorbije weken vaak zien met introductietrailers voor de verschillende personages, maar jammer genoeg kregen we onlangs minder leuk nieuws te horen: de game is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2022. Een nieuwe afbeelding lijkt dat (vanzelfsprekend) te bevestigen, maar geeft ons intussen wel nieuwe info.

Dankzij de bovenstaande prent weten we nu immers wel dat The King of Fighters XV naar verschillende platformen zal komen. Specifiek heb je de keuze uit de PS4, PS5, Xbox Series X|S en de pc (via Steam, de Microsoft Store of de Epic Games Store). Keuze genoeg dus! Een specifieke releasedatum is er dus nog steeds niet, maar bekijk in de tussentijd zeker eens alle aangekondigde personages, zoals Vanessa of Luong.