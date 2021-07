Deadelic Entertainment werkt al geruime tijd aan The Lord of the Rings: Gollum en deze game werd vanavond tijdens Nacon Connect kort gepresenteerd. De game director van de game nam de tijd om het nodige over dit nieuwe avontuur te vertellen, waarbij hij de nadruk legt op bepaalde locaties die voor het eerst in detail getoond worden.

Daarnaast leren we dat het een game is die de focus op stealth legt en terwijl je het avontuur beleeft, zul je op allerlei bekende locaties terechtkomen. Uiteraard ontbreekt het ook aan bekende personages niet, zo zal onder andere Gandalf zijn opwachting maken.

The Lord of the Rings: Gollum heeft nog geen releasedatum, maar staat gepland voor eind 2022.