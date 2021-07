De ontwikkelaar Spiders werkt al even aan Steelrising. Deze game werd vorig jaar tijdens Nacon Connect aangekondigd en recent werd er een korte nieuwe trailer gedeeld. Tijdens Nacon Connect kwam de game wederom voorbij en dat middels een nieuwe trailer.

Deze trailer kun je hieronder bekijken en voor meer informatie over Steelrising kan je hier terecht. Verder leren we van deze trailer dat Steelrising in juni 2022 zal verschijnen voor onder andere de PlayStation 4 en 5.