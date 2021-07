Nacon kondigde bijna een jaar geleden de game Vampire: The Masquerade – Swansong aan en de bedoeling was dat die game ergens dit jaar zou verschijnen. Dit gaat niet langer lukken, want een nieuwe trailer laat zien dat de game nu voor februari 2022 gepland staat.

Daarmee is de game uitgesteld naar volgend jaar, maar wel kunnen we weer genieten van een nieuwe trailer en die kan je hieronder bekijken.