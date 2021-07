RiMS Racing is een gloednieuwe franchise die later dit jaar verschijnt voor onder andere de PlayStation 4 en 5. Afgelopen weekend hebben we al wat gameplaybeelden kunnen delen, dit van een hotlap op het iconische circuit Suzuka. Tijdens Nacon Connect kwam de racegame vanzelfsprekend weer voorbij.

Ditmaal met een ietwat kortere trailer en dat in het teken van een samenwerking met Sir Bob Cornelius Rifo, bekend van The Bloody Beetroots. Hij zal zijn bijdrage leveren aan de soundtrack van de game en dat is natuurlijk te horen in de nieuwe trailer die je hieronder kan checken.

RiMS Racing verschijnt op 19 augustus.