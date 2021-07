Zoals elk ander jaar mogen we ook dit jaar weer een nieuw deel in de WRC franchise verwachten en ditmaal betreft het een speciale uitgave. Gezien het officiële WRC-kampioenschap dit jaar 50 jaar bestaat is de uitgave van WRC 10 een jubileum editie.

In de game zal middels gameplay teruggeblikt worden op verschillende hoogtepunten uit de rijke geschiedenis van de sport en vanzelfsprekend spelen iconische coureurs hier ook een rol in. Zo ook Sébastien Loeb en zijn carrière staat centraal in de nieuwe, korte trailer die vandaag tijdens Nacon Connect werd getoond.

WRC 10 verschijnt op 2 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Ook komt de game naar de Nintendo Switch, maar pas op een later tijdstip.