We weten al geruime tijd dat KT Racing werkt aan een gloednieuw deel in de Test Drive franchise en vanavond werd de game tijdens Nacon Connect eindelijk getoond. In de korte presentatie die nadien volgde kon de ontwikkelaar bekendmaken dat deze nieuwe game de formule van de franchise zal blijven volgen.

Test Drive Unlimited: Solar Crown is dus net als z’n voorgangers een MMO, waarbij je vrij rond kunt racen in een grote open wereld. Deze wereld heeft Hong Kong als uitgangspunt, dus je zult ook door de straten van deze metropool scheuren. Buiten de stad zul je echter ook off-road kunnen en meer.

De nieuwe trailer bekijk je hieronder en noteer 22 september 2022 vast in je agenda, want dat is de datum waarop Test Drive Unlimited: Solar Crown uitkomt.