Als uitsmijter kondigde Nacon aan het einde van de Nacon Connect livestream een gloednieuwe game aan in het RoboCop universum. Het betreft hier RoboCop: Rogue City, die ergens in 2023 zal verschijnen voor pc en consoles.

Afgezien van een teaser trailer en de bovenstaande informatie weten we verder niets en gezien de release nog wel even op zich zal laten wachten, is het aannemelijk dat het enige tijd zal duren alvorens we meer info vernemen.

Zo is het nog even de vraag of de game ook naar de PlayStation 5 komt, al verwachten wij van wel. Dit omdat Nacon vrijwel elke game multiplatform uitbrengt.