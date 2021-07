Nacon kennen we tegenwoordig vooral van de games die ze uitgeven, maar we mogen hun hardwaretak niet vergeten. Met de Nacon Revolution controller hebben ze inmiddels behoorlijk naam voor zichzelf gemaakt en tegenwoordig valt ook de RIG headset-lijn onder dit merk.

Tijdens Nacon Connect blikte men ook even kort vooruit op de hardware die ze in de maak hebben voor de PlayStation 5. Zo mogen we dit najaar een tweetal nieuwe headsets verwachten, alsook een nieuwe microfoon én er wordt aan een PS5-versie van de Daija Arcade Stick gewerkt.

Headsets – Tijdens Nacon Connect zijn er twee nieuwe headsets aangekondigd: de RIG 400 HS en de RIG 500 PRO HS. Het gaat hier beide om een tweede generatie van modellen, die specifiek voor de PlayStation 5 gemaakt zijn.

Microfoon – In het kader van audio mogen we in de RIG-lijn ook de RIG 200 HS Stream Mic verwachten. Dit is een microfoon bedoeld voor het opnemen van spraak tijdens het streamen van games.

Daija Arcade Stick – Een paar jaar terug bracht Nacon de Daija Arcade Stick (SANWA) uit voor de PlayStation 4 en die krijgt nu een iteratie voor de PlayStation 5. Men neemt de basis van de PS4-versie om dat te verbeteren specifiek voor de PlayStation 5.

Geen van de bovengenoemde producten heeft een releasedatum gekregen. Verder kondigde Nacon – voor de geïnteresseerden – nog de Revolution X controller aan voor de Xbox Series X|S, Xbox One en pc. Een trailer daarvan check je hieronder.