Rockstar Games heeft aangekondigd dat de volgende update voor Red Dead Online op 13 juli zal verschijnen en dat onder de naam ‘Blood Money’. Deze update voegt het nodige aan nieuwe content toe en dat hebben we bij elkaar gezocht en naast elkaar gezet.

Deze uitbreiding biedt een nieuw type werk aan dat in de game bekend zal staan als ‘Crimes’. Dit loopt uiteen van paard en wagen aanhouden tot meerdere overvallen achter elkaar en ontvoeringen, alsook het ophalen van schulden. Je kunt al deze misdaden zelf spelen, maar ook in een crew.

Verder zal het in je hand kunnen werken als je uitkijkt naar obligaties, die je in verborgen kisten kunt vinden. Ook gedode tegenstanders kunnen die bij zich dragen en verder loont het om vrijgespeelde Homesteads te verkennen samen met kwetsbare kampen. Als je er genoeg bij elkaar gespaard hebt, dan zal dat nieuwe mogelijkheden opleveren.

Slechts een van deze mogelijkheden zal toegevoegd worden met de aanstaande update, omdat er op termijn meer volgen totdat het aantal van drie bereikt wordt. Aansluitend laat Rockstar weten dat er vier nieuwe ‘passes’ naar de game komen, die weer allerlei bonussen opleveren door deze te voltooien. Zo’n pass aanschaffen kost 25 Gold Bars.

In aanloop naar de release van Blood Money zijn er allerlei bonussen in de game beschikbaar waar je nu van kunt profiteren. Hieronder valt dubbel RDO$ en XP bij alle A Land of Opportunities missies, alsook in alle Showdown modi. Verder krijg je 30% korting op een Ability Card voor het winnen in een Showdown modus. Deze week zijn er ook geen Rank-vereisten voor wapens of Pamphlets die bij de Fence worden verkocht.

Verder zijn er een hoop kortingen van kracht en de details daarvan hieronder:

Kortingen

40% korting op alle Ability Cards

30% korting op alle Turkoman Horses

40% korting op alle Weapon Crafting Pamphlets

30% korting op alle Sniper Rifles

30% korting op alle Shotguns

40% korting op alle Weapons at the Fence

30% korting op alle Bandoliers

30% korting op alle Hats

Natuurlijk ontbreekt het deze week ook niet aan Prime Gaming voordelen. Om daar gebruik van te maken dien je je Social Club-account te koppelen aan de service voor een aantal beloningen. Deze beloningen zijn momenteel een gratis Saddle, twee gratis Treasure maps en 40% korting op de Fast Travel Post.