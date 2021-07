Tijdens Nacon Connect is bekendgemaakt dat de psychologische horror game Ad Infinitum naar de PlayStation 5 komt. In de game speel je als een getraumatiseerde Duitse soldaat die na het einde van de Eerste Wereldoorlog naar huis terugkeert. De oorlog mag dan wel voorbij zijn, de nachtmerrie is echter verre van over. Je zult moeten vechten voor je geestelijke gezondheid als de grenzen tussen nachtmerries en werkelijkheid vervagen.

Tijdens deze hallucinaties word je opgejaagd door verschrikkelijke monsters, moet je dodelijke vallen zien te vermijden, sinistere mysteries oplossen en je ziel redden. Ad Infinitum is reeds in 2015 aangekondigd en heeft inmiddels meerdere ontwikkelaars gehad. Dat klinkt niet goed, maar sinds een aantal jaar werkt de studio Hekate aan de game en is er extra ondersteuning vanuit Nacon. De oude beelden kun je hieronder bekijken.