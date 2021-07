Ontwikkelaar ACE Team heeft Clash: Artifacts of Chaos aangekondigd, een stijlvolle actie-RPG die naar zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 komt. Als je de onderstaande reveal trailer bekijkt, dan is het unieke ontwerp van de wezens het eerste dat opvalt. Dat hoeft echter niet te verbazen, aangezien de Chileense ontwikkelaar eerder verantwoordelijk was voor de Zeno Clash-serie.

Je speelt als Pseudo, een sterke krijger die in het afgelegen land Zenozoik leeft. Net zoals in Zeno Clash ligt er een grote nadruk op mêlee-gevechten, maar verdere details zijn momenteel nog schaars. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt, echter staat op de Steam-pagina van de game juni 2022 aangegeven, dus het ziet er naar uit dat we zeker nog een jaartje moeten wachten.