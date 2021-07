Ubisoft heeft in de afgelopen jaren meerdere Assassin’s Creed games uitgebracht en momenteel werken ze aan een nieuw deel dat de codenaam ‘Assassin’s Creed Infinity’ draagt. Deze game slaat echter een enigszins afwijkende richting in, want het moet een grootschalig online platform worden dat zal groeien naarmate de tijd verstrijkt. Dit meldt Bloomberg op basis van mensen die bekend zijn met het project.

Alle voorgaande delen hadden een bepaalde setting waartegen het avontuur zich afspeelde. Zo hebben we Griekenland, Egypte, Italië, Engeland en nog veel meer landen bezocht. De nieuwe game zal meerdere settings bevatten wat na de release nog verder uitgebreid zal worden. In feite gaat het om meerdere games in een die zich op verschillende locaties afspelen, waardoor ze allemaal anders ogen en aanvoelen. Wel zullen ze allemaal met elkaar in verbinding staan.

Concrete details heeft Jason Schreier, de auteur van het artikel, nog niet. Dit komt omdat de game nog jaren op zich zal laten wachten. Zo valt uit zijn stuk op te maken dat de game wat vertraging kent door #MeToo beschuldigingen die geuit zijn binnen Ubisoft in het afgelopen jaar. Ubisoft wilde ook niet in detail op de game reageren, maar erkende wel het bestaan. Zo geeft een vertegenwoordiger aan dat Ubisoft de verwachtingen van fans met deze game hoopt te overstijgen.

De inspiratie voor het opzetten van dit nieuwe Assassin’s Creed platform komt bij games als Fortnite en Grand Theft Auto vandaan, die jaren na de release nog steeds veel spelers aan zich weten te binden. Daar ziet Ubisoft ook wel wat in en daarvoor willen ze de bekende franchise gaan gebruiken. Het wordt in die zin ook een live service game, wat lucratief is gebleken. Het hoe en wat in detail zullen we echter moeten afwachten.